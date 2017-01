Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Leistung des Turbobenziners 2,0 TSI steigt auf 169 kW (230 PS), Turbodiesel 2,0 TDI mobilisiert 135 kW (184 PS) - Bis zu 250 km/h und null auf 100 km/h ab 6,7 Sekunden: Neuer OCTAVIA RS ist stärkste und schnellste Serienversion der Modellgeschichte - Sportliche Speerspitze der Bestsellerbaureihe mit noch mehr Leistung und umfassend aufgewerteter Ausstattung - Limousinenversion des OCTAVIA RS startet bei 30.890 Euro, noch geräumigerer OCTAVIA COMBI RS ab 31.590 Euro erhältlich - Topdiesel auf Wunsch mit Allradantrieb; beide Triebwerke wahlweise mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder 6-Gang-Direktschaltgetriebe DSG - Breitere Spur und rot lackierte Bremssättel unterstreichen dynamisches Potenzial des sportlichen Topmodells



Der umfassend überarbeitete und durch zusätzliche Ausstattungsmerkmale aufgewertete SKODA OCTAVIA RS ist ab sofort bestellbar. Die neue Frontpartie, das modifizierte Heck und das sportive Innenraumambiente unterstreichen den dynamischen Charakter. Während der Turbodiesel 2,0 TDI wie bisher 135 kW (184 PS)* leistet, steigt die Leistung beim 2,0 TSI-Benziner um 7 kW (10 PS) auf nun 169 kW (230 PS)*. Damit avanciert die neue RS-Generation zum stärksten und schnellsten Serienmodell in der Geschichte des SKODA OCTAVIA. Der Benziner erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h (COMBI: 247 km/h), von null auf 100 km/h sprintet der neue RS ab 6,7 Sekunden (COMBI: 6,8 Sekunden). Die Limousinenversion des OCTAVIA RS startet bei 30.890 Euro, der OCTAVIA COMBI RS ist ab 31.590 Euro erhältlich.



Der Auftritt des neuen SKODA OCTAVIA RS setzt das weiterentwickelte Design der Modellreihe besonders sportlich und emotional um. Der mächtige Kühlergrill wirkt noch präsenter, Scheinwerfer im kristallinen Look rahmen ihn wirkungsvoll ein. Die Hauptscheinwerfer sind erstmals serienmäßig in Voll-LED-Technik ausgeführt und mit dem adaptiven Lichtsystem AFS ausgestattet. Das Heck wird im unteren Bereich von einem kräftigen schwarzen Diffusorelement und dem darüber liegenden breiten roten Reflektorstrahler dominiert. Serienmäßig besitzt der neue OCTAVIA RS nun LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik.



Antriebsseitig legt das sportliche Topmodell der OCTAVIA-Familie nochmals an Leistung zu: Der 2,0 TSI ist mit 169 kW (230 PS) um 7 kW (10 PS) stärker als in der Vorgängerversion. Der Benziner besitzt durchgehend Frontantrieb und ist wahlweise mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder automatischem 6-Gang-Direktschaltgetriebe DSG erhältlich. Der 135 kW (184 PS) starke 2,0 TDI steht mit den gleichen Getriebeoptionen sowie zusätzlich als allradgetriebener OCTAVIA RS 4x4* mit 6-Gang-DSG zur Wahl.



Die gegenüber dem Vorgänger um 30 mm verbreiterte hintere Spur kommt der Fahrdynamik zugute und betont den selbstbewussten Auftritt des SKODA OCTAVIA RS. Serienmäßig sind rot lackierten Bremssättel, die hinter den 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Gemini einen starken Akzent setzen.



Ab Werk ist jeder OCTAVIA RS mit Progressivlenkung und elektronischer Querdifferenzialsperre XDS+ ausgestattet. Der Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung ist jetzt serienmäßig an Bord.



Im Innenraum kommen RS-Piloten in den Genuss des stimmungsvollen Ambientelichts. Zu den SKODA typischen ,Simply Clever'-Lösungen zählen die herausnehmbare LED-Lampe im Gepäckraum des OCTAVIA COMBI RS sowie in allen Versionen der Regenschirm unter dem Beifahrersitz.



Neu an Bord des SKODA OCTAVIA RS sind die Online-Dienste Care Connect. Dazu gehört zum einen der Fahrzeugfernzugriff (Remote Access), den OCTAVIA RS-Kunden ein Jahr lang kostenlos nutzen können. Der Dienst Fahrzeugstatus zeigt dem Nutzer unter anderem den Zustand von Beleuchtung und Tankfüllung an. Die Funktion Parkposition gibt an, wo das Fahrzeug abgestellt wurde, die Funktion Hupen&Blinken erleichtert das Auffinden. Zum anderen umfasst Care Connect die proaktiven Dienste. Per Tastendruck können ein Notruf abgesetzt und der Pannendienst kontaktiert werden. Fragen zu Fahrzeugfunktionen beantwortet eine Hotline, die ebenfalls per Knopfdruck erreichbar ist. Wichtiges Sicherheitsplus ist die SOS-Notruffunktion: Wenn nach einem Unfall ein Rückhaltesystem auslöst, baut das Auto eine Sprach- und Datenverbindung zu einer speziellen Notrufzentrale auf und übermittelt alle notwendigen Daten. Die proaktiven Dienste und der Notruf stehen 14 Jahre lang kostenfrei zur Verfügung.



Wer sich für ein Navigationssystem Amundsen oder Columbus entscheidet, erhält die Infotainment Online-Dienste für bis zu drei Jahre gratis. Eines der Highlights ist die Online Traffic Information, die den realen Verkehrsfluss auf der gewählten Route anzeigt und bei einem Stau zielführende Ausweichrouten vorschlägt. Von den Diensten Kraftstoffpreise, Parkplatzinformationen, Nachrichten online und Wetterinformationen erhält der Kunde maßgeschneiderte Informationen. Zudem kann er Routen, Ziele und Points of Interest (POIs) über das SKODA Connect Portal ins Navigationssystem übertragen. Speziell für das System Columbus gibt es vier weitere Dienste: Google EarthTM integriert die Navigationsroute in den interaktiven Weltatlas mit seinen fotorealistischen Kartenbildern; Google Street ViewTM präsentiert die Straßenansicht des Ziels. Bei der Online POI-Suche kann man Orte per Spracheingabe suchen.



Motorisierungen und Preise



OCTAVIA RS Motorisierung Getriebe UPE 2,0 TSI 169 kW (230 PS) 6-Gang manuell 30.890 EUR 2,0 TSI 169 kW (230 PS)* 6-Gang-DSG 32.690 EUR 2,0 TDI 135 kW (184 PS) 6-Gang manuell 31.690 EUR 2,0 TDI 135 kW (184 PS)* 6-Gang-DSG 33.490 EUR 2,0 TDI 4x4 135 kW (184 PS) 6-Gang-DSG 35.290 EUR



OCTAVIA COMBI RS Motorisierung Getriebe UPE 2,0 TSI 169 kW (230 PS)* 6-Gang manuell 31.590 EUR 2,0 TSI 169 kW (230 PS)* 6-Gang-DSG 33.390 EUR 2,0 TDI 135 kW (184 PS)* 6-Gang manuell 32.390 EUR 2,0 TDI 135 kW (184 PS)* 6-Gang-DSG 34.190 EUR 2,0 TDI 4x4 135 kW (184 PS)* 6-Gang-DSG 35.990 EUR



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA RS 2,0 TSI 169 kW (230 PS) innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D - C



OCTAVIA RS 2,0 TSI DSG 169 kW (230 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA RS 2,0 TDI 135 kW (184 PS) innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA RS 2,0 TDI DSG 135 kW (184 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,4 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 129 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA RS 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS) innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 169 kW (230 PS) innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI DSG 169 kW (230 PS) innerorts 8,5 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI 135 kW (184 PS) innerorts 5,3 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI DSG 135 kW (184 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,4 l/100km, kombiniert 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 129 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS) innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Karel Müller Neue Medien Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de