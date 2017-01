2016 begann für die Solarindustrie sehr vielversprechend. Der amerikanische Steueranreiz ITC wurde Ende 2015 verlängert und China war kurz davor, massive Installationen vorzunehmen. Grund dafür war ein hoher Tarif für das Einspeisen von Solarstrom.



Das letzte Jahr verlief dann aber doch nicht so gut, wie viele Solar-Investoren gehofft hatten. Nachdem sich die Installationen in China in der ersten Jahreshälfte auf 20 Gigawatt verdreifacht hatten, senkte das Land Mitte des Jahres den Tarif, woraufhin die Zahl der Installationen abstürzte. In den USA hatte der ITC den unangenehmen Nebeneffekt, dass der Bedarf der Versorgungsunternehmen nach hinten geschoben wurde; doch sie haben immerhin ...

