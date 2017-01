Unterföhring (ots) -



Wenn da mal nach der Show nicht der Haussegen schief hängt. In der zweiten Folge von "Duell der Stars - die SAT.1-Promiarena" treten zum ersten Mal Claudia und Stefan Effenberg in einer Show gegeneinander an. Und eines steht jetzt schon fest: Geschenkt wird sich in dieser Familie nichts! "Duell der Stars - Die SAT.1-Promiarena", am Sonntag, 15. Januar 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Claudia (Team "Boulevard") legt direkt lachend los: "Stefan hat einen extremen Kampfgeist. Das weiß ich. Wenn er was gewinnen will, dann will er. Also dann macht er alles dafür. Richtig spannend wird es nach der Show, wenn ich als Gewinnerin nach Hause gehe und meinen Mann dann die ganze Zeit ärgern kann." Stefan Effenberg (Team "Fußball"): "Wir haben noch nie in einer Show gegeneinander gespielt. Aber ich habe hier zwei Jungs an meiner Seite sitzen, die das schon schaukeln werden."



Neben Claudia Effenberg im Team "Boulevard": Sila Sahin und Jorge González. Stefan Effenberg wird im Team "Fußball" von Thorsten Legat und David Odonkor unterstützt.



In sieben Action-, Strategie- und Wissens-Spielen kämpfen die Promi-Teams um bis zu 100.000 Euro. Dabei werden sie von 50 Familien in ihrem Publikumsblock angefeuert und unterstützt. Die Familien machen das nicht ohne Grund: Wenn ihr Promi-Team gewinnt, wird die Gewinnsumme, die ihr Promiteam erspielt hat, unter ihnen aufgeteilt.



Jochen Schropp moderiert die Show. Ron Ringguth kommentiert.



