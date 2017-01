Bad Marienberg - Der Insolvenzverwalter der Heliocentris Energy Solutions AG (ISIN DE000A1MMHE3/ WKN A1MMHE) sowie ihrer Tochtergesellschaften Heliocentris Industry GmbH und Heliocentris Fuel Cell Solutions GmbH, Herr Joachim Voigt-Salus, hat sich mit einer Tochtergesellschaft der Odeh Asalem Automation Systems - ODASCO LLC, Dubai, auf den Verkauf der Geschäftsanteile an der Heliocentris Italy s.r.l. sowie der wesentlichen Wirtschaftsgüter der Heliocentris Fuel Cell Solutions GmbH und der Heliocentris Industry GmbH im Rahmen eines "Asset Deals" geeinigt, so Heliocentris Energy Solutions AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

