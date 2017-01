Hannover - Der Credit-Markt präsentierte sich seit Anfang Januar in einer soliden Verfassung und so engten sich die Risikoaufschläge im Senior Financial-Index von 94 Bp auf aktuell um 90 Bp ein, berichten die Analysten der Nord LB.Das konstruktive Umfeld sei von den Emittenten genutzt worden, um ihre Primärmarktaktivitäten voranzutreiben. In der Eurozone dominiere weiterhin die EZB den Markt über ihre Ankaufprogramme und einige Marktteilnehmer würden bereits jetzt eine Fortsetzung der Programme in 2018 erwarten. Das schafft derzeit ein positives Sentiment, das aus Sicht der Analysten der Nord LB jedoch sehr anfällig für Event-Risiken ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...