An den US-Börsen zeichnen sich zur Eröffnung am Donnerstag kleine Verluste ab. Der Future auf den S&P-500 sinkt um 0,3 Prozent. Auf den Märkten weltweit lastet die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump vom Mittwoch, die als insgesamt enttäuschend bezeichnet wurde. Während seines mit Spannung erwarteten Auftritts hatte Trump nichts zur Ausgestaltung des Konjunkturprogramms gesagt, das er im Wahlkampf angekündigt hatte.

Allerdings übte er harsche Kritik an der Pharma-Branche, die "mit Mord davonkomme". Diese Aussagen belasteten Pharmawerte schon am Mittwoch und dämpften die Stimmung im Sektor am Donnerstag im asiatischen und europäischen Handel weiter.

An Konjunkturdaten werden am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Import- und Exportpreise veröffentlicht. Ferner werden mehrere Vertreter der US-Notenbank auf verschiedenen Veranstaltungen sprechen.

Bedeutende Unternehmenstermine stehen nicht an. Das ändert sich am Freitag, wenn mit JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo drei große US-Banken Quartalszahlen vorlegen.

