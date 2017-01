Lauda-Königshofen - E.ON-Aktie: Aufwärtspotenzial freigesetzt! Chartanalyse Bereits den zweiten Tag in Folge zeigt sich das Papier von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) durchaus dynamisch und konnte sich im heutigen Handel über wichtige Widerstandsmarken hinwegsetzen - damit festigt sich eine ausgesprochen wichtige Bodenformation aus den letzten Monaten und dürfte nun eine Trendwende einleiten können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...