Hannover - Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank erwartet, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2017 um 1,5 Prozent wächst. Das Wachstum dürfte damit etwas niedriger liegen als in 2016, was allerdings vor allem auf einen Kalendereffekt zurückzuführen sei. Nach Einschätzung der NORD/LB-Volkswirte habe sich die Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft ungeachtet aller potenziellen Belastungsfaktoren zum Jahreswechsel weiter verbessert.

Den vollständigen Artikel lesen ...