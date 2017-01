Schwarzach am Main - Die Deutsche Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) hat einen schlechten Jahresstart erwischt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Seit Anfang Januar sei es rund 4,5 Prozent abwärts gegangen. Die Fluggesellschaft könne sich dieses Jahr nicht mehr auf Rückenwind durch billiges Kerosin verlassen. Wie der DAX-Konzern vergangenen Freitag mitgeteilt habe, rechne man mit 400 Mio. Euro mehr Treibstoffkosten. Grund für den kräftigen Anstieg seien das zuletzt wieder teurere Rohöl und der starke Dollar. Analysten hätten prompt reagiert: Neil Glynn von der Credit Suisse habe seine Prognose für den operativen Gewinn 2017 um drei Prozent gekürzt und das Kursziel von 9,70 auf 9,50 Euro gesenkt. Kepler Cheuvreux habe es sogar auf 8,00 Euro zurückgeschraubt. Ein Einstieg in eine Aktienanleihe (ISIN DE000BLB4UY1/ WKN BLB4UY) der BayernLB erfordere daher trotz Basispreis bei 80 Prozent eine gewisse Portion Mut. (Ausgabe 01/2017) (12.01.2017/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...