Trotz der auf 207,8 Mrd. Euro gestiegenen Finanzschulden hat sich die Republik Österreich aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes bereits 51 Mrd. Euro an Zinszahlungen erspart. Das sind um gut 10 Mrd. Euro mehr als vor einem Jahr. Der Zinsaufwand in Relation zur Wirtschaftsleistung sank per Ende 2016 auf 1,69 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...