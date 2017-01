Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental vor dem Hintergrund der Automesse in Detroit auf "Sell" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Margenausblick des Autozulieferers und Reifenherstellers für 2017 falle etwas schwächer aus als gedacht, schrieb Analyst Fei Teng in einer Studie vom Donnerstag. Er kündigte an, seine Schätzungen zu überarbeiten. Mit größeren Anpassungen an den Konsensschätzungen sei jedoch nicht zu rechnen./ajx/tih

