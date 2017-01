Düsseldorf (ots) - Der Wirtschaftsflügel der Unionsfraktion unterstützt im Grundsatz die Pläne von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), den 6-Milliarden-Haushaltsüberschuss von 2016 für die Schuldentilgung zu verwenden, fordert aber zusätzlich auch steuerliche Entlastungen für Betriebe. "Man sollte Keynes richtig lesen: In guten Zeiten sollte man das, was man sich in schlechten Zeiten vorher geliehen hat, wieder zurückführen", sagte Unionsfraktionsvize Michael Fuchs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Den Überschuss in die Tilgung zu stecken, ist also sinnvoll", sagte Fuchs. "Allerdings wollen wir zusätzlich durchsetzen, dass der Betrag, den Unternehmen pro Jahr für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter sofort abschreiben können, von 410 auf 1000 Euro angehoben wird", sagte Fuchs. Dies könne der Bundestag rasch entscheiden. Dadurch würde der Fiskus nur im ersten Jahr geringfügige Steuermindereinnahmen verbuchen. Langfristig fielen keine Mindereinnahmen an.



