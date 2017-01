Von Stefan Lange

LUXEMBURG/BERLIN (Dow Jones)--Auch vor dem Hintergrund des angekündigten Brexit hat Kanzlerin Angela Merkel eine Debatte über die europäischen Unternehmenssteuern gefordert. "Wir müssen in Europa an dem Thema weiter arbeiten", sagte Merkel am Donnerstag in Luxemburg.

Das Thema "könnte jetzt noch einmal an Bedeutung gewinnen, wenn über niedrigere Steuersätze in Großbritannien zum Beispiel gesprochen wird", sagte Merkel. Dann werde die Frage zu klären sein, "wie wir als Europäer versuchen, wenigstens grundlegend mehr Gemeinsamkeiten zu haben". Das werde kein einfacher Prozess sein, "aber insgesamt dürfen wir vor dem Thema nicht die Augen verschließen", sagte die CDU-Vorsitzende.

Nach einem Treffen mit dem luxemburgischen Staatsminister Xavier Bettel attestierte Merkel dem zweitkleinsten Land der EU deutliche Verbesserungen in internationalen Steuerfragen. Luxemburg habe gerade unter Bettel "erhebliche Anstrengungen unternommen", um die OECD-Transparenzvorschriften durchzusetzen, sagte sie.

Deutsche Steuern kompliziert

Luxemburg sei deswegen von der OECD genauso bewertet worden wie Deutschland, deshalb gebe es jetzt hier "eine gemeinsame Plattform", sagte Merkel. "Ich freue mich insbesondere, dass damit nicht sozusagen die dramatische Arbeitslosigkeit in Luxemburg ausgebrochen ist", sagte die Kanzlerin. Das Land habe den Wandel so hinbekommen, dass es trotzdem eine prosperierende Wirtschaft gebe.

Was die Unternehmenssteuern anbelange, da wolle sie sich mit Luxemburg "mal gar nicht beschäftigen", sagte Merkel. "Deutschland hat auch ein kompliziertes Unternehmenssteuersystem. Wir alle wissen, wir brauchen mehr Harmonisierung", sagte Merkel. In Deutschland gebe es durch die Unterscheidung zwischen Körperschaften und Personengesellschaften "sehr komplizierte Sachverhalte".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2017 07:02 ET (12:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.