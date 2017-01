New York - Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag an seine kräftigen Vortagesgewinne angeknüpft. Mit Kursen von bis zu 1,0665 US-Dollar erreichte die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Greenback ihren bislang höchsten Stand in diesem noch jungen Jahr. Nach der ersten Pressekonferenz seit den US-Wahlen mit dem künftigen Präsidenten Donald Trump war der Dollar bereits am Mittwoch unter Druck geraten.

Am Donnerstagmittag notiert der Euro bei aktuell 1,0643 Dollar. Zum Franken kommt der Dollar auf 1,0071 zurück. Zum Vergleich: Am Mittwochnachmittag stand er noch komfortabel oberhalb der 1,02er Marke. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0730 eher in einer stabilen Seitwärtsbewegung.

"Wer sich von der gestrigen Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten neue Details zu seinen Wirtschaftsplänen erhofft hat, wurde enttäuscht", erklärt Thu Lan Nguyen, ...

