München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Oliver Kalkofe mit vier Highlight-TV-Events auf TELE 5 Start am 11. Februar: Kalkofes DSCHUNGELBUCH - das Vorspiel zum Nachspiel zum IBES-Trauerspiel; Warm-up ab 13. Januar: Kalkofes CAMP-REPORT - 12x Friss-oder-Kotz-gleich auf www.tele5.de



Viermal im Jahr, dreimal länger und so aktuell wie nie - das ist Kalkofes Mattscheibe 2017. Oliver Kalkofe und TELE 5 pressen die noch körperwarmen Exkremente des deutschen Fernsehens in vier gnadenlose TV-Events mit bis zu 180 Minuten Länge. Los geht's im Dschungel: Wo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich draufhauen, knallt der Kalk noch eines drüber.



Ich bin der Kalk, holt mich hier raus



"Penis und Arschloch esse ich nicht" schallt es aus dem Dschungel. Gut so, denn alles hat seine Grenzen. Wirklich alles? Nein, wo bei RTL das Promi-Bashing aufhört, kommen TELE 5 und Oliver Kalkofe erst auf Betriebstemperatur. Obwohl: Thomas "Icke" Häßler, "Pocher-Luder" Sarah Joelle, Alexander "Honey" Keen, Malle-Jens, Markus Wer (?), Fräulein Menke und Ex-Herr-Connor Marc Terenzi sowie Loth, Lohfink und Co - kann man da überhaupt von PROMI-Bashing reden?



Egal, aber eins ist klar: Der Kalk macht IBES erst wirklich zum TV-Event. Zugleich eröffnet er damit eine völlig neue Dimension seines TV-Formats Kalkofes Mattscheibe: Insgesamt stehen 2017 zum ersten Mal VIER XXL-Ausgaben der Kultsendung auf dem Programm von TELE 5. Jede davon dreht sich jeweils um ein Medien- oder Gesellschafts-Event, das der Medien-Terminator treffsicher ins Fadenkreuz rückt. Der Clou: Statt wie bisher 30 Minuten ist die neue Mattscheibe nun dreimal so lang wie vorher - mindestens!



Kalkofes CAMP-REPORT als Online-Warm-up



Zum Warmlästern empfehlen wir den Klick auf www.tele5.de: Ab dem 13. Januar startet hier Kalkofes CAMP-REPORT. Bis zum 30. Januar gibt es insgesamt zwölf Webisoden, die an allen Werktagen jeweils frühmorgens brandaktuell die "Highlights" der Vortagsereignisse im Australischen Urwald zusammenfassen.



Kalkofes Mattscheibe 2017 - die Fakten:



- Viermal im Jahr: vier Highlight-TV-Events - mit Kalk durchs Jahr! - Dreimal länger: bis zu 180 Minuten Feuerwerk - Ab 13. Januar: Kalkofes CAMP-REPORT - das morgendliche Online-Warm-up auf www.tele5.de - 11. Februar, 20:15 Uhr: Kalkofes DSCHUNGELBUCH - alle Highlights bei TELE 5 schon vor der großen Final-Reunion-Show auf RTL - Sommer 2017: das 2. Highlight-TV-Event



Oliver Kalkofe zu IBES:



"Ich sehe mich mit der Mattscheibe als eine Art Fernseh-Polizei und das Dschungelcamp ist der offene Vollzug. Hier büßen die Pseudo-Promis für das, was sie uns vorher angetan haben. Besser wäre es nur, wenn sie dann auch im Dschungel blieben. Ohne Rückflug wäre die Sendung noch schöner."



"Ich werde mich dieses Jahr zwei Wochen lang nur um das Camp kümmern - und das nahezu live. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt, mit welchen furchtbaren Gestalten wir es zu tun bekommen - die meisten kannte ich noch gar nicht. Aber bald werden wir über nichts anderes reden, als diese paar Bekloppten, die sich im Busch zwei Wochen lang gegenseitig auf die Eier gehen."



"Kalkofes DSCHUNGELBUCH ist unsere große Sondersendung auf TELE 5. Darin werden wir zeigen, was wirklich geschehen ist. Ich werde die Szenen weiterspielen - zeigen wie sie gemeint waren oder was sich RTL nicht getraut hat, zu zeigen."



"Kalkofes Mattscheibe" ist eine Koproduktion der Rat Pack Filmproduktion (www.ratpack-film.de) und der Kalk-TV Produktions GmbH im Auftrag von TELE 5.



OTS: Tele 5 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43455 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43455.rss2



Pressekontakt: die agentour GmbH Julia Borgmeier jb@die-agentour.de T +49 89 530 997-47