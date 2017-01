Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.264,70 -0,26% +1,27% Euro-Stoxx-50 3.302,43 -0,17% +0,36% Stoxx-50 3.030,25 -0,45% +0,65% DAX 11.578,53 -0,58% +0,85% FTSE 7.283,71 -0,09% +1,97% CAC 4.885,31 -0,07% +0,47% Nikkei-225 19.134,70 -1,19% +0,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,7 +10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,88 52,25 +1,2% 0,63 -1,6% Brent/ICE 55,79 55,1 +1,3% 0,69 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,73 1.191,54 +1,1% +13,19 +4,6% Silber (Spot) 16,90 16,73 +1,0% +0,17 +6,1% Platin (Spot) 986,70 972,25 +1,5% +14,45 +9,2% Kupfer-Future 2,63 2,61 +0,6% +0,02 +4,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnen sich zur Eröffnung am Donnerstag kleine Verluste ab. Auf den Märkten weltweit lastet die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump vom Mittwoch, die als insgesamt enttäuschend bezeichnet wurde. Während seines mit Spannung erwarteten Auftritts hatte Trump nichts zur Ausgestaltung des Konjunkturprogramms gesagt, das er im Wahlkampf angekündigt hatte.

Allerdings übte er harsche Kritik an der Pharma-Branche, die "mit Mord davonkomme". Diese Aussagen belasteten Pharmawerte schon am Mittwoch und dämpften die Stimmung im Sektor am Donnerstag im asiatischen und europäischen Handel weiter.

An Konjunkturdaten werden am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Import- und Exportpreise veröffentlicht. Ferner werden mehrere Vertreter der US-Notenbank auf verschiedenen Veranstaltungen sprechen.

Bedeutende Unternehmenstermine stehen nicht an. Das ändert sich am Freitag, wenn mit JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo drei große US-Banken Quartalszahlen vorlegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 255.000 zuvor: 235.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren auch am Donnerstagmittag mit leichten Abgaben. Die mit Enttäuschung aufgenommene Pressekonferenz von Donald Trump vom Vortag wirkt leicht belastend. Unter die Räder kommt der Pharmasektor, der nach drastischer Kritik Trumps an der Branche europaweit 1,9 Prozent verliert. Im TecDAX enthaltene Biotech-Aktien wie Evotec, Medigene und Morphosys verlieren bis zu 3 Prozent. Bei den Großen der Pharmaindustrie wie Astrazeneca, Glaxosmithkline, Roche, Novartis und Sanofi reichen die Kursverluste von 0,6 bis zu 3 Prozent. Die deutschen Pharmawerte FMC, Fresenius und Merck KGaA verlieren zwischen 0,5 und 1 Prozent. Novo Nordisk zählen mit 4,1 Prozent Minus zu den schwächsten Werten der Pharma-Branche. Die US-Anwaltskanzlei Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP hat eine Sammelklage gegen Novo Nordisk eingereicht. Dem Pharmahersteller wird vorgeworfen, den Preisdruck bei einigen Medikamente nicht korrekt dargestellt zu haben. In Zürich springen Richemont um 9 Prozent nach oben. Der Hersteller von Luxusuhren und Schmuck hat den Umsatz im wichtigen Weihnachtsquartal um 5 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen. Andere Titel aus der Luxusbranche wie Swatch, LVMH oder Kering legen ebenfalls zu. In London verlieren Tesco 2,3 Prozent. Zwar hat der britische Einzelhändler im Schlussquartal 2016 den Umsatz um 1,5 Prozent erhöht; gute Quartalszahlen der Wettbewerber William Morrison und J. Sainsbury hatten jedoch auch den Tesco-Kurs zuletzt bereits nach oben getrieben. Marks & Spencer legen um 1,2 Prozent zu. Die Modekette hat den Absatz außerhalb Großbritanniens um fast 20 Prozent gesteigert.

Der Dollar neigt nach den Aussagen Trumps ebenfalls weiter zur Schwäche. Den Euro hat es mit rund 1,0650 Dollar wieder deutlich über die Marke von 1,06 getrieben. Das ist der höchste Kurs seit vier Wochen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.14 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0660 +0,30% 1,0629 1,0564 +1,4% EUR/JPY 121,8004 +0,11% 121,6645 123,05 -2,7% EUR/CHF 1,0736 +0,00% 1,0735 1,0734 +0,2% EUR/GBP 0,8674 +0,04% 0,8688 1,1518 +1,8% USD/JPY 114,23 -0,22% 114,48 116,48 -2,3% GBP/USD 1,2290 +0,62% 1,2214 1,2170 -0,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die größeren Handelsplätze in Südostasien verbuchten am Donnerstag Abgaben, lediglich an den kleineren Börsen stiegen die Kurse. Darin spiegelte sich unter anderem Unsicherheit über die Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump wider, denn dessen erste Pressekonferenz seit Sommer 2016 ließ mehr Fragen offen, als sie Antworten lieferte. Die vermeintlichen sicheren Häfen Yen, japanische Anleihen und Gold waren in Reaktion auf die Trump-Aussagen gesucht. Am Aktienmarkt zählte die Börse in Tokio mit Umschichtungen in Anleihen und dem festen Yen zu den klaren Verlierern. Am Aktienmarkt gehörten japanische Export- und Finanzwerte zu den größten Abgebern. Toyota Motor büßten 1 Prozent ein, Nissan Motor 1,1 und Mazda 1,5 Prozent. In Indien standen Pharmatitel nach den Trump-Attacken auf die Branche unter Druck, die damit ihren US-Pendants nach unten folgten. Dieses Phänomen war auch an anderen Plätzen zu beobachten. In Sydney verloren im Gesundheitssektor CSL 2,8 Prozent, Mayne Pharma 4,1 Prozent und Mesoblast 3,3 Prozent. In Hongkong stiegen Hisense Kelon Electrical um 3,4 Prozent. Der chinesische Hersteller elektrischer Geräte will sich von einer Tochtergesellschaft trennen. Die Aktie des Immobilienentwicklers China Vanke wurde in Hongkong und Shenzhen vom Handel ausgesetzt. Ein wichtiger Großaktionär plant Änderungen bezüglicher seiner Beteiligung an Vanke. Genaueres wurde nicht bekannt.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt weiten sich am Donnerstag noch etwas stärker aus als am Vortag. Gleichzeitig geben die Aktienmärkte nach, Bundesanleihen und der Yen als sicher geltende Währung steigen dagegen. Marktteilnehmer bemängeln unisono, dass der designierte US-Präsident Donald Trump bei seiner Rede am Vorabend jegliche Details zur künftigen Fiskal- und Wirtschaftspolitik schuldig geblieben sei. Das sorge für erhöhte Vorsicht an den Finanzmärkten und eine geringere Risikobereitschaft.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Europäische Sender beteiligen sich an Prosiebensat1-Tochter Studio71

Die Prosiebensat1 Media SE beteiligt ausländische Sender an ihrem Multi-Channel-Netzwerk (MCN) Studio71. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung erwirbt die italienische Mediaset 5,5 Prozent und die französische TF1 Group 6,1 Prozent an Studio71. Die Unternehmensbewertung von Studio71 beläuft sich laut dem DAX-Konzern auf rund 400 Millionen Euro. Bei Prosiebensat1 verblieben circa 70 Prozent der Anteile.

Möbelhersteller büßen Preisbindung mit 4,4 Millionen Euro

Wegen verbotener Preisbindung hat das Bundeskartellamt fünf Herstellern von Möbeln sowie verantwortlichen Managern Bußgelder von insgesamt 4,43 Millionen Euro auferlegt. Betroffen sind den Angaben aus Bonn zufolge aeris GmbH, hülsta-werke Hüls GmbH & Co KG, Kettler GmbH, Rolf Benz AG & Co KG und Zebra Nord GmbH sowie vier Manager.

Nordex liefert 22 Großturbinen nach Australien

Nordex wird 22 Großturbinen für den australischen Windpark Mount Gellibrand liefern. Das Projekt sei bereits im Auftragseingang 2016 von 3,3 Milliarden Euro enthalten, teilte das Unternehmen mit. Der Standort des 66-Megawatt-Projekts liege bei Colac, im Bundesstaat Victoria.

Chinas Pkw-Markt boomt - Volkswagen lässt Rivalen hinter sich

Angetrieben von Steuervorteilen für Fahrzeuge mit kleinen Motoren schoss der Pkw-Absatz in China 2016 um 15 Prozent in die Höhe. Der Absatz stieg damit in dem weltweit größten Pkw-Markt so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr. 2013 war ein Plus von 16 Prozent verzeichnet worden. Insgesamt wurden nach Angaben des Branchenverbands 24,38 Millionen Pkw verkauft.

PC-Markt schrumpft weiter

Der Absatz von Personal Computern nimmt weiter ab. Allerdings hat sich der Rückgang im vierten Quartal nach Berechnungen der Marktforscher von International Data Corporation (IDC) mit nur minus 1,5 Prozent deutlich verlangsamt. Im vierten Quartal 2015 war noch ein Einbruch um mehr als 11 Prozent verzeichnet worden. Im Gesamtjahr sank der Absatz um 5,7 Prozent auf 260 Millionen Stück.

Google-Mutter Alphabet lässt Internet-Drohnen fallen und setzt auf Ballons

Das Internet in entlegene Gegenden der Welt bringen - dieses Ziel verfolgt die Google-Mutter Alphabet zwar weiterhin. Eingesetzt werden dafür aber nur noch Heißluftballons; seine Pläne mit Drohnen ließ Alphabet fallen, wie der Konzern bestätigte. Das "Titan" genannte Projekt sei bereits Ende 2015 eingestellt worden.

Umsatzwachstum bei Richemont ist gutes Zeichen für die Luxusbranche

