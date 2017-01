Paris - Die Zuflüsse auf dem europäischen ETF-Markt konnten sich im Dezember 2016 weiter erholen, so die Experten von Lyxor Asset Management (Lyxor AM).Die Nettomittelzuflüsse hätten sich im Verlauf des Monats auf 4,7 Milliarden Euro summiert, was dem höchsten Stand seit September 2016 entspreche. Das insgesamt in ETFs verwaltete Vermögen sei im Vergleich zum Jahresende 2015 um 14 Prozent auf nun 516 Milliarden Euro gestiegen, bei einem Markteinfluss von 5,0 Prozent. Die noch im November zu beobachtende Rotation von Anleihen zu Aktien sei nun zum Erliegen gekommen; während es bei Aktien-ETFs der Industrieländer weiterhin zu Zuflüssen gekommen sei, hätten Anleihe-ETFs keine weiteren Rückflüsse verzeichnet.

