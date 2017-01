München (ots) - Detox-Säfte und Wodka-Soda-Gelage - dieser Mix aus Selbstkasteiung und Hedonismus klingt zunächst absurd, passt aber zu einem neuen Zeitgeist-Phänomen: dem sogenannten "Bondi-Paradox" - gefährlich (un)gesund. Immer mehr junge, hippe und erfolgreiche Menschen leben den dualistischen "Bondi"-Lifestyle, der seinen Ursprung im berühmten Surfspot Bondi Beach im Osten von Sydney hat. Hier leben viele Smoothie-schlürfende Hipster, die gern ausgiebig Party machen. Das Comedy-Duo Bondi Hipsters nimmt genau dieses Phänomen in ihren Youtube-Videos auf den Arm und besingt, wie gestählte Locals unter der Woche Bio-Selleriestangen knabbern und am Wochenende Koks-Lines von Klodeckeln ziehen.



In der ersten Ausgabe des neuen Jahres, die komplett unter dem Motto "Detox your Life!" steht, berichtet COSMOPOLITAN über diesen angesagten, aber gefährlichen Trend.



Chefredakteurin Anja Delastik: "Das Bondi-Paradox ist natürlich ein Extrem. Am Wochenende heftig Party zu machen - und wochentags das schlechte Gewissen hinweg zu Detoxen oder reumütig ins Fitnessstudio zu rennen ist jedoch keinem von uns fremd. Macht aber auch nichts, solange die Balance stimmt."



Trendforscher Peter Wippermann meint, man könne heute statt vom Bondi-Paradox auch vom München-Mysterium oder Köln-Kontrast sprechen: "Das Phänomen betrifft die urbane, leistungsstarke Mittelschicht, der Gesundheit und Aussehen immer wichtiger wird." Er bezeichnet die Selbstkasteiung als etwas, das wir uns in gewisser Weise "freiwillig" antun, aber dennoch "unter gesellschaftlichem Zwang", weil uns die vorherrschenden Schönheitsideale unter Druck setzen.



Für COSMOPOLITAN ist klar: Von der Vorstellung, man könne die schief hängende Gesundheitswaage ins Gleichgewicht bringen, indem man ins andere Extrem umschwenkt, sollte man sich verabschieden. Die Lösung liegt wie so oft irgendwo in der goldenen Mitte. Bei Pasta zum Salat. Und ab und zu ein Glas Wein zu viel.



Hinweis für Redaktionen:



Der vollständige Artikel erscheint in der neuen COSMOPOLITAN-Ausgabe 02/2017 (ab 12.01.2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.



