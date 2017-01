Viele Künstler nutzen heute das Internet, um international bekannt zu werden. Drei große europäische Medienkonzerne tun sich jetzt zusammen, um das Geschäft mit der Vermarktung von Online-Videos voranzutreiben.

Im Wettrennen um Zuschauer im Internet bündeln die europäischen Medienhäuser Pro Sieben Sat 1, der französische Sender TF1 Group und der italienische Medienkonzern Mediaset ihre Kräfte. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung steigen TF1 und Mediaset in das Online-Video-Geschäft Studio 71 von Pro Sieben Sat 1 ein, wie der Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Gemeinsam wollen die Medienhäuser neue Märkte für die Geschäfte von Studio 71 erschließen. Zunächst soll in Italien und Frankreich die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden.

Die Partnerschaft eröffne Pro Sieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...