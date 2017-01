2017 könnte das Jahr der Biotech- und Pharmakonzerne werden. Davon geht Trendfolger Michael Proffe, proffe-publishing.com, aus. 2016 sei zwar ein schwaches Jahr gewesen, die Jahre davor allerdings sehr gut. "Und wenn man das in Relation sieht, dann war 2016 nur das Jahr, um ein bisschen Luft abzulassen", so Proffe. An den guten Aussichten für die Branche habe sich nichts geändert. Proffe rät den Anlegern, die Aktien von Gilad Sciences und Novo Nordisk im Auge zu behalten. Auf welche Kursziele Sie achten sollten, erfahren Sie im folgenden Interview.