Trotz einer negativen Branchenstudie von Goldman Sachs kann die Aktie der Lufthansa heute in einem schwachen Marktumfeld mit Kursgewinnen aufwarten. Unterstützung erhält die Airline durch den US-Wettbewerber United Continental , der gestern dank starker Nachfrage in den vergangenen beiden Monaten seine Umsatzprognose für das vierte Quartal und das Gesamtjahr angehoben hatte. Die Lufthansa selbst konnte am Freitag mit ihren Prognosen zur Geschäftsentwicklung in 2017 nicht überzeugen, woraufhin der Aktienkurs deutlich unter Druck geraten war. Die Mehrheit der wikifolio-Trader hat diesen Rückgang zum Einstieg bei dem Titel genutzt. Es gab aber auch Ausnahmen. Michael Ziegler ("Strategientest") hat die Aktie der Lufthansa schon seit dem Start...

