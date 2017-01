Santa Clara, USA / Zollikofen - T-Systems auf Wachstumskurs beim Internet of Things (IoT): Die Grosskundensparte der Deutschen Telekom und das im Silicon Valley ansässige IoT-Unternehmen Roambee bieten gemeinsam eine Echtzeitlösung an, um Warensendungen nachzuverfolgen und den Zustand von Gütern und Industrie-Anlagen zu überwachen. Der Service ist global verfügbar. Roambee bringt seine Cloud-basierte SaaS-Anwendung (Software-as-a-Service) für Echtzeitberichte und vorausschauende Analysen in die Partnerschaft ein - ebenso wie die Hardware, sogenannte «Bees» (deutsch: Bienen), in Form von tragbaren, funkbasierten Sensorgeräten. T-Systems stellt die Lösung seinen Kunden über die eigene skalierbare Cloud-Plattform aus hochsicheren Rechenzentren streng nach deutschen Datenschutzvorgaben bereit.

Darüber hinaus investiert Deutsche Telekom Strategic Investments, eine Beteiligungsgesellschaft der Telekom, in Roambee und tätigte kürzlich eine Serie-B-Finanzierungsrunde mit einer Investition von 3,1 Millionen US-Dollar.

Die intelligente Überwachung von Anlagen vor Ort erfordert höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Erstellen von Berichten und zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Genau das bietet die Kerntechnologie von Roambee. Sie erleichtert es Unternehmen, das Risikomanagement zu verbessern, zeitgleich die Effizienz zu steigern sowie Daten in messbare Werte umzuwandeln. Kunden erhalten festgelegte «Ereignis»-Alarme und -Berichte in Echtzeit, Auswertungen und verwertbare Datenanalysen ...

