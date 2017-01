Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,25 Euro belassen. Angesichts des Präsidentenwechsels in den USA nähmen die Übernahmespekulationen um die Tochter T-Mobile US zu, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie vom Donnerstag. Der Chef von Liberty Media, John Malone, habe einem Medienbericht zufolge gesagt, dass unter Donald Trump eine neue Ära der Branchenkonsolidierung anbrechen könnte, und es für US-Kabelnetzbetreiber einfacher würde, T-Mobile US zu übernehmen. Grindle sieht durch den Wechsel aber keine Änderungen diesbezüglich./ag

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0051 2017-01-12/13:56

ISIN: DE0005557508