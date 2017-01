Berlin (ots) -



Die US-amerikanischen Bürger haben Donald Trump zum 45. Präsidenten ihres Landes gewählt: Ein hoch brisantes politisches Ereignis, das viele Experten vor November letzten Jahres noch für unmöglich gehalten hatten. Kaum ein anderer Präsidentschaftskandidat der neueren US-Geschichte hat mit seinen öffentlichen Auftritten, zahlreichen Fauxpas und Skandalen derart hohe Wellen geschlagen. Am 20. Januar 2017 findet Trumps offizielle Amtseinführung statt. N24 informiert live in einer sechsstündigen Sondersendung und ordnet die Geschehnisse rund um die Inauguration ein.



N24-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Moderator Carsten Hädler führen durch die Sondersendung. Den Ablauf der Ereignisse kommentieren sie gemeinsam mit dem Politik-Experten Prof. Dr. Boris Vormann. Aus den USA berichten der Leiter des N24-Studios in Washington Steffen Schwarzkopf und die N24-Reporterinnen Nancy Lanzendörfer und Christina Lewinsky.



"N24 Sondersendung: Inauguration Donald Trump" am 20. Januar ab 15.00 Uhr im TV.



