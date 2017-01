Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft wächst 2016 um 1,9 Prozent

Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr stärker zugelegt als im Jahr 2015. Die Wirtschaftsleistung (BIP) erhöhte sich im Vergleich zu 2015 preisbereinigt um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte haben damit das Wachstum richtig vorausgesagt. Im Jahr 2015 war die Wirtschaft um 1,7 Prozent gewachsen. "Die konjunkturelle Lage in Deutschland war gekennzeichnet durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum", sagte Destatis-Präsident Dieter Sarreither bei der Vorstellung der Zahlen.

Deutsche Wirtschaft im vierten Quartal um rund 0,5 Prozent gewachsen

Die deutsche Wirtschaft dürfte im Schlussquartal 2016 einen Gang höher geschaltet haben. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) hat die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorquartal um rund ein halbes Prozent zugelegt. Die Statistiker verwiesen bei der Vorlage der BIP-Daten für 2016 aber darauf, dass die Berechnungen für das vierte Quartal bisher nur auf vorläufigen Daten beruhen.

Wirtschaftsministerium: Konjunktur hat sich zum Jahresende belebt

Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein positives Fazit der Konjunkturentwicklung des Jahres 2016 gezogen, in dem die deutsche Wirtschaft nach neuesten Angaben des Statistischen Bundesamtes um 1,9 Prozent wuchs. "Das positive Jahresergebnis unterstreicht, dass sich die Konjunktur in Deutschland im Jahresschlussquartal 2016 belebt hat", erklärte das Ministerium in seinem Monatsbericht. "Die verhaltene Entwicklung im dritten Quartal ist überwunden."

Bund 2016 mit 6,2 Milliarden Budgetüberschuss - Papier

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will den 2016 erreichten Haushaltsüberschuss von 6,2 Milliarden Euro komplett in den Schuldenabbau stecken. "Wir wollen dem Bundestag vorschlagen, dieses Geld zur Schuldentilgung zu nutzen", sagte ein hochrangiger Vertreter von Schäubles Finanzministerium in Berlin. Ausdrücklich wandte er sich dagegen, angesichts des Überschusses eine "neue Steuersenkungsdebatte" zu beginnen.

Schäuble will mit Milliarden-Überschuss Schulden tilgen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will einen 2016 erreichten Haushaltsüberschuss von 6,2 Milliarden Euro komplett in den Schuldenabbau stecken und damit Forderungen aus der CSU zur Senkung von Steuern nicht nachkommen. Der Überschuss sei "auch ein Ergebnis besonderer Umstände, etwa bei den Zinsausgaben", erklärte Schäuble.

Merkel fordert Debatte über Unternehmenssteuern in der EU

Auch vor dem Hintergrund des angekündigten Brexit hat Kanzlerin Angela Merkel eine Debatte über die europäischen Unternehmenssteuern gefordert. "Wir müssen in Europa an dem Thema weiter arbeiten", sagte Merkel am Donnerstag in Luxemburg. Das Thema "könnte jetzt noch einmal an Bedeutung gewinnen, wenn über niedrigere Steuersätze in Großbritannien zum Beispiel gesprochen wird", sagte Merkel.

Handel startet mit gedämpften Erwartungen in das Jahr

Der Handel in Deutschland wird nach Einschätzung des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) 2017 nur minimal zulegen. Erwartet wird eine Steigerung von nominal 0,5 Prozent auf ein Umsatzvolumen von rund 1.116 Milliarden Euro, wie der BGA am Donnerstag mitteilte.

Deutschlands Unternehmen sehen Brexit überwiegend entspannt

Deutschlands Unternehmen reagieren einer Umfrage zufolge gelassen auf den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU. Mehr als 90 Prozent von ihnen erwarten keine oder nur geringe Auswirkungen auf ihre Geschäfte, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) unter 2.900 Unternehmen ergab. Lediglich 2 bis 3 Prozent der Firmen glauben, dass der Brexit ihre Produktion, Investitionen und Beschäftigtenzahlen stark beeinträchtigen wird.

Die Eurozone ist noch nicht am Ende

Hoffnungsvolle Wirtschaftsnachrichten aus Europa scheinen gerade kaum jemanden zu interessieren. Investoren und Politiker sprechen lieber über politische Risiken und wie diese die Euro-Schuldenkrise wieder auflodern lassen könnten. Aber all diese Risiken sind derzeit eher gering. Selbst das aktuell größte politische Risiko - ein Wahlsieg für Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen - schrumpft offenbar gerade: Aktuelle Umfragen deuten an, dass der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron ihr Konkurrenz macht.

Yen-Pessimisten werden im Jahr 2017 Recht behalten

Angesichts eines anziehenden Konsumenten- und Unternehmervertrauens mitsamt erheblichen Börsengewinnen macht in Tokio das Wort von einem Auslaufen der quantitativen Lockerung die Runde. Demnach hat sich die Strategie des Chefs der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, Anleihe-, Aktienmärkte und die öffentliche Meinung auf eine expansive Geldpolitik einzuschwören, überlebt. Schon bald werde er der US-Notenbank folgen, die Anleiheaufkäufe reduzieren und womöglich gar wieder die Zinszügel anziehen.

Goldpreis erstmals seit November 2016 über 1.200 US-Dollar

Der Goldpreis steigt am Donnerstag erstmals seit November 2016 wieder über die Marke von 1.200 US-Dollar. Die Feinunze verteuert sich um 1,1 Prozent auf 1.204 Dollar. Im Tief des Vortages waren noch Kurse unter 1.178 Dollar aufgerufen worden. Händler berichten von einer steigenden Attraktivität vermeintlich sicherer Häfen, zu denen auch das Edelmetall zählt. Auch die Dollarschwäche, die Gold für Anleger außerhalb des Dollarraums günstiger macht, befeuert die Rally bei Gold.

Umweltausschuss in Brüssel gibt grünes Licht für Ceta

Das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada hat eine weitere Hürde im Europäischen Parlament genommen. Am Donnerstag stimmte der Umweltausschuss des Parlaments in Brüssel mit großer Mehrheit für das Abkommen. 40 der Europaabgeordneten sprachen sich dafür aus, 24 dagegen, ein Parlamentarier enthielt sich.

Eilanträge in Karlsruhe gegen Freihandelsabkommen Ceta erfolglos

Am Bundesverfassungsgericht sind weitere Eilklagen gegen das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada gescheitert. Die Bundesregierung habe im Gegensatz zur Ansicht der Kläger die Maßgaben des Gerichts zur Zustimmung der vorläufige Anwendung von Ceta bereits umgesetzt, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss.

Ostdeutsche Länder drängen Gabriel zur Angleichung der Netzentgelte

Die ostdeutschen Bundesländer versuchen in einem neuen Anlauf, die zu scheitern drohende Angleichung der Stromnetzentgelte abzuwenden. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) drängt im Namen aller Ostländer Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und das Kanzleramt, zur versprochenen bundesweiten Angleichung der Netzentgelte zu stehen.

Frankreich/Verbraucherpreise Dez +0,3% gg Vm, +0,6% gg Vj

Griechenland Arbeitslosenquote Okt 23,0% (Sep: 23,1%)

Schweden Dez Verbraucherpreise +0,5% gg Vormonat

Schweden Dez Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.