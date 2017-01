Von Stefan Lange

LUXEMBURG/BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat den deutschen Nachbarn ein Entgegenkommen bei der Pkw-Maut signalisiert. Natürlich werde man "mit den beteiligten Ländern - Rheinland-Pfalz, Saarland und mit Luxemburg, Niederlande, Belgien - sprechen", sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Luxemburg. Die Bundesregierung wolle die Maut so gestalten, "dass möglichst wenig Kontroverse daraus entsteht", sagte Merkel.

Merkel nannte keine Details und blickte auf Österreich. "Wir haben jetzt eine Situation, bei der unsere Freunde in Österreich sich auch ja ein wenig beklagen über die Maut in Deutschland, die kommen soll", sagte Merkel und verwies darauf, dass Österreich schon sehr lange eine Maut habe.

Österreich macht es ja auch

Die österreichische Maut sei für die bayerischen Grenzregionen zu Anfang eine sehr große Herausforderung gewesen, erklärte die Kanzlerin. Es habe sich dann herausgestellt, dass das Thema zum Beispiel mit den Kurzeitvignetten und verschiedenen anderen Optionen recht gut geregelt worden sei. Der beiderseitige Grenzverkehr sei jedenfalls nicht zusammengebrochen.

Der luxemburgische Staatsminister Xavier Bettel verwies darauf, dass sein Land im Gegensatz zu Österreich keine Maut habe und auch der Überzeugung sei, "dass eine Maut für wirtschaftliche Beziehungen, auch in der Großregion, nicht positiv ist". Er habe darüber mit Merkel geredet und ihr "unsere Ängste mitgeteilt". Für sein Land zähle der Straßenverkehr zu den Grundfreiheiten in Europa, sagte Bettel. "Wir sind nicht begeistert von der deutschen Maut."

Front formiert sich

Auch in Österreich stößt die deutsche Maut sauer auf. Der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried kündigte im Kampf gegen die Straßengebühr ein Koordinierungstreffen der Anrainerstaaten an. Mit den Niederlanden und Belgien habe man bereits gesprochen. Österreich hält die deutsche Pkw-Maut teilweise für rechtswidrig.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte sich Anfang Dezember mit der EU-Kommission nach langem Streit auf einen Kompromiss zur Pkw-Maut verständigt. Sie soll nach der Bundestagswahl im September in Kraft treten und deutsche Autofahrer unterm Strich nicht belasten.

January 12, 2017

