Interwetten schließt mehrjährigen Sponsorenvertrag mit der Agentur WWP



Gzira (ots) - Interwetten ist offizieller Premium Partner des attraktivsten Ski Events der Weltcupsaison: Vom 17. bis 22. Januar präsentiert Interwetten die 77. ehrwürdigen Hahnenkamm Rennen. Die Veranstalter erwarten auch dieses Jahr, -neben 100.000 Besuchern vor Ort- Millionen an TV-Zusehern. Interwetten bietet für alle Fans ein spannendes Wettpaket und garantiert somit auch abseits der Piste beste Unterhaltung.



Werner Becher, Speaker of the Board bei Interwetten: "Wir sind sehr stolz, Partner einer solch traditionellen Veranstaltung wie den Hahnenkamm-Rennen zu sein. Durch dieses Sponsoring verfolgen wir weiter unsere Strategie, die attraktivsten Bewerbe zu unterstützen und mit den Besten zusammenzuarbeiten. Mit WWP haben wir einen starken Partner mit langjähriger Erfahrung an unserer Seite, mit dem wir auch unsere Sichtbarkeit im Spitzensport weiter erhöhen werden."



Philipp Radel, CEO bei WWP: "Die Hahnenkamm-Rennen blicken nicht nur auf eine lange Tradition zurück, sondern waren auch stets Vorreiter in sportlicher und vermarktungstechnischer Hinsicht" erklärt WWP-CEO Philipp Radel und führt hinsichtlich der neuen Partnerschaft weiter aus: "Mit Interwetten freuen wir uns über einen Partner, der zu den führenden Anbietern in der europäischen Sportwettenbranche zählt und eine perfekte Ergänzung zu den bestehenden Marken darstellt. Wir sind gespannt auf Aktivierungen, die den Fans vor Ort und zuhause einen Mehrwert bieten."



Zwtl.: Über Interwetten



Wetten ist unser Sport.



Interwetten wurde 1990 als Sportwetten Anbieter gegründet und ging 1997 mit der Website www.interwetten.com online. Aktuell präsentiert sich Interwetten als Online-Entertainment-Company und bietet neben der klassischen Sportwette ein umfangreiches Live-Wetten-Angebot, Casino, Live-Casinos und eine Vielzahl an spannenden Games.



Interwetten ist seit 2005 auf Malta lizensiert und hat seither Lizensierungen in Italien, Spanien, Schleswig-Holstein (Deutschland) und Irland erfolgreich abgeschlossen. In Deutschland nimmt Interwetten Teil am Ausschreibungsverfahren für eine bundesweite Sportwetten-Lizenz, über dessen Ausgang noch nicht entschieden ist.



