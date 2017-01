"I will be the biggest jobs creator God ever created" - Donald Trump hat Großes vor. Am Mittwoch blieb der der versammelten US-Presse jedoch den Beweis schuldig, wie er das schaffen will. Wer sich von der gestrigen Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump klare Orientierungshilfen zur künftigen Wirtschafts- und Handelspolitik der USA erhofft hatte, wurde enttäuscht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...