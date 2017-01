Zürich-Wallisellen - Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT, ein führender Anbieter von Cloud-Services und IT Security, und Trend Micro, ein führender Anbieter im Bereich Cybersecurity, arbeiten zusammen, um die Sicherheit von Cloud-Lösungen zu verbessern. Deep Security, die Sicherheitslösung für Rechenzentren von Trend Micro, ist ab sofort auf der Cloud Compute-Plattform von BT verfügbar.

BT-Kunden rund um die Welt können mit Deep Security ihre physischen, virtuellen und Cloud-basierten Server absichern - von einer einzigen, integrierten Plattform aus. Der Service wird nach Nutzung abgerechnet ("Pay-as-you-go").

Die Funktionen von Deep Security umfassen die Abwehr von Schadsoftware (Anti-Malware), Host-basierte Firewall, Intrusion Detection & Prevention, Integritätsüberwachung (Integrity Monitoring), Prüfung von Logfiles (Log Inspection) sowie vertrauenswürdige SSL-Zertifikate. Kunden können sich damit beispielsweise vor Ransomware, zielgerichteten Attacken und Advanced Persistent Threats (APT) schützen.

Deep Security ist den 22 Cloud-Delivery-Zonen von BT in 19 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, dem Mittleren Osten sowie in Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum verfügbar. Kunden können den Service aktivieren, wenn sie Cloud Compute über das Compute Management System (CMS) von BT bestellen. Dabei können sie die benötigten Module für alle oder nur für bestimmte Teile ihrer Cloud-Infrastruktur freischalten.

Mit Cloud Compute stellt BT seinen Kunden eine vorkonfigurierte Rechenzentrums-Infrastruktur zur Verfügung, mit der sie ihren eigenen Cloud Service erstellen, aktivieren, überwachen und verwalten können. Der Service ist an das weltweite Netzwerk von BT angeschlossen und nutzt die lokale ...

