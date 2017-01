Wien - Nordea Asset Management (Nordea AM) wird den Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (ISIN LU0637345785/ WKN A1JP13) für neue Anleger schließen, so die Experten von "FONDS professionell".Das sogenannte Soft Close gelte ab dem 1. Februar. Als Grund nenne der Vermögensverwalter die erheblichen Mittelzuflüsse in den rund 1,7 Milliarden Euro schweren Fonds, der mittels eines quantitativen Ansatzes Schwellenländer-Aktien auswähle. Dadurch "bestehen aufseiten des Teilfonds keine weiteren Kapazitäten mehr", heiße es in einer Mitteilung an Anleger, die FONDS professionell ONLINE vorliege.

