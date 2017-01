Lieber Leser,

die Aktie des Windturbinenbauers Nordex hat sich in den letzten Wochen ein wenig von ihrem November-Tief lösen können. Bis Anfang Januar verteuerte sich das Papier um gut 22 Prozent. Nun kam es zu einem kleineren Rücksetzer, da das Hamburger TecDAX-Unternehmen die eigenen Erwartungen an die Auftragslage im Jahr 2016 nicht ganz erfüllen konnte. Dies hängt jedoch nicht mit einer enttäuschenden Nachfrage zusammen, sondern mit der Tatsache, dass ein Großauftrag in Südamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...