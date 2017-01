Nun ist auch der Biotech-Spezialist Evotec ins Visier der Short-Seller geraten. So hat der US-amerikanische Hedge-Fonds Wellington Management am 10. Januar erstmals die Meldeschwelle von 0,5 Prozent Short-Positionen überschritten. Gemäß den offiziellen Angaben besitzt der in Boston ansässige Finanzakteur exakt 0,77 Prozent der ausstehenden Aktien im Freefloat zu Leerverkaufszwecken....

