Bonn - Das Bundeskartellamt hat seine Kartellverfahren gegen Hersteller von Möbeln wegen verbotener Preisbindung von Händlern abgeschlossen, so das Bundeskartellamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Gegen die fünf Hersteller aeris GmbH, hülsta-werke Hüls GmbH & Co.

Den vollständigen Artikel lesen ...