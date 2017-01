Bad Marienberg - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kann für das letzte Jahr einen Haushaltsüberschuss in Höhe von 6,2 Mrd. Euro verbuchen, so Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Regierungskoalition streitet sich über die Verwendung des Geldes.

Den vollständigen Artikel lesen ...