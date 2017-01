Berlin - Das Statistische Bundesamt hat am heutigen Donnerstag mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent zugenommen hat, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Im Jahr 2015 waren es noch 1,7 Prozent. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Michael Fuchs: Die Botschaft ist eindeutig: Die Erfolgsstory der deutschen Wirtschaft mit hohen Wachstumsraten und Rekorderwerbstätigkeit geht weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...