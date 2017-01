Wien - Die Frankfurter Shareholder Value Management hat ihr Team mit drei neuen Mitarbeitern verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Ulf Becker sei seit Monatsbeginn neuer Co-CIO für die Beratung der Mandate und arbeite damit künftig an der Seite von Frank Fischer, der etwa den Topseller-Fonds Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2/ WKN A0M8HD) und den Prima - Globale Werte (ISIN LU0215933978/ WKN A0D9KC) verantworte.

