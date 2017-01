Palladium machte die Pace unter den Edelmetallen zum Jahresauftakt. Kommen jetzt Gewinnmitnahmen? Oder Die Edelmetalle sind gut ins neue Jahr gestartet, sagt Michael Blumenroth im Gespräch mit Antje Erhard. "Gründe hierfür sind verbesserte Konjunkturaussichten: Die Einkaufsmanagerindizes der Industrie lagen weltweit über den Erwartungen. Darüber hinaus schlugen gute Autoabsatzzahlen für den Dezember sowohl in China als auch in den USA positiv zu Buche und günstige Währungseffekte. Der Yuan hatte sich in der vergangenen Woche deutlich befestigt, was eventuell für vorgezogene Käufe gerade von Platin und Palladium gesorgt haben könnte." Generell sei vor allem Palladium nun schon sehr weit gelaufen, und es könne zu Gewinnmitnahmen kommen. Dennoch die Edelmetalle seien auch in 2016 positiv gestartet und hätten lange Monate ihre Bewegung fortgesetzt.