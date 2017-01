EXCHANGE NOTICE, 12 JANUARY 2017 SHARES



CAPMAN PLC: DIRECTED ISSUE



The 1 041 456 new shares subscribed in the directed issue of CapMan Plc will be traded together with the old shares as of 13 January 2017.



Identifiers of CapMan Plc's share:



Trading code: CAPMAN ISIN code: FI0009009377 Orderbook id: 24246 Number of shares: 144 990 351



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



* * * * * * * * * * * * * * * * * * *



TIEDOTE, 12.1.2017 OSAKKEET



CAPMAN OYJ: SUUNNATTU ANTI



CapMan Oyj:n suunnatussa annissa merkityt uudet osakkeet yhteensä 1.041.456 kappaletta ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.1.2017 alkaen.



CapMan Oyj:n osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: CAPMAN ISIN-koodi: FI0009009377 id: 24246 Osakemäärä: 144.990.351



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260