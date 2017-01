Mainz (ots) - Samstag, 14. Januar 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Stürme, Schneechaos, Skispaß - Winter setzt sich fest Faszination Elbphilharmonie - Hype um Hamburgs neues Wahrzeichen Kampf um Zusatzrenten - DDR-Bergarbeiter wollen Anerkennung Hammer nachgehakt - Was aus alten Fällen wurde



Samstag, 14. Januar 2017, 17.45 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Gemeinsam leben Dass Menschen mit geistiger Behinderung als Paare zusammenleben, ist immer noch eine Ausnahme. Michael und Sonja Hoffarth haben das geschafft. Das Ehepaar hat eine eigene Wohnung bei Köln. Til ist mehrfach behindert. Er kann kaum Laufen, nutzt häufig den Rollstuhl. Sein Pflegebedarf ist hoch. Seit zwei Jahren lebt er in einer inklusiven Wohngemeinschaft. Menschen mit und ohne Behinderung leben hier zusammen.



Samstag, 14. Januar 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Pelz, wohin man sieht Pelzmäntel sind out, aber trotzdem wird so viel Pelz getragen wie noch nie, Winterkleidung kommt heute kaum ohne Pelzbesatz aus. Wer glaubt, dass seien Reste oder Kunstfell, der täuscht sich. Denn was die wenigsten wissen: In China werden jährlich Millionen Marderhunde und Waschbären zu Pelzen verarbeitet, häufig ohne Betäubung einfach gehäutet, Tierschutzgesetze gibt es dort nicht. In Deutschland wären die Händler zwar verpflichtet, echtes Fell zu kennzeichnen, aber oft wissen sie selbst nicht, was sie verkaufen.



Zehn Jahre Elterngeld Das Elterngeld sollte ein Epochenwandel sein: Mehr Mut, mehr Zeit für Kinder, auch für Väter. Jena in Thüringen ist Spitzenreiter: Hier nehmen fast 60 Prozent der Väter Elternzeit. Das klingt auf den ersten Blick vielversprechend, denn bundesweit nehmen nur etwa 34 Prozent der Männer Elternzeit in Anspruch. Die meisten Väter aber bleiben gerade mal zwei Monate zu Hause, auch die Väter in Jena. "ML" hat nachgefragt, woran das liegt.



"Ich geh' mal eben Zigaretten holen" Es ist ein Phänomen: Menschen verschwinden oder brechen den Kontakt ab, manchmal von heute auf morgen, einfach so. Zurück bleiben verzweifelte Angehörige mit der Frage nach dem Warum.



Josephine Preuß hinterm Rampenlicht Quirlig, jung, 1,53 Meter groß: Die Schauspielerin Josephine Preuß ist ihrem Image als "kleine Süße" entwachsen. Ihre Wandelbarkeit zeigt sie auch in "Das Sacher. In bester Gesellschaft." In dem ZDF-Zweiteiler ist sie ab 16. Januar 2017 zu sehen.



Übernachten im Iglu Bei 20 Grad minus, auf 2700 Metern Höhe, mit Blick aufs Matterhorn eine Nacht im Iglu. In Zermatt in der Schweiz gibt es dieses besondere Erlebnis. "ML" hat den Selbstversuch gewagt.







Sonntag, 15. Januar 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Über "Freiheit" und über die "Grenzen der Freiheit" nachzudenken lohnt sich bis heute. Martin Luther hat mit seinem Thesenanschlag in Wittenberg vor 500 Jahren unsere Welt verändert. Sein Nachdenken über die "Freiheit eines Christenmenschen" befreite viele von den Machtansprüchen falsch verstandener Religiosität. "sonntags" berichtet über eine Modemacherin vom Bodensee darüber, und was "Freiheit" ihr bedeutet.



Ferner geht es um so genannte Algorithmen. In Form von Computerprogrammen beeinflussen sie immer häufiger unsere Entscheidungen. Sie steuern nicht nur Kaufverhalten, sondern sogar schon politische Debatten.



In der Sendung geht es auch um die Bedeutung des Begriffs "Freiheit" in der Welt der Musik.



Sonntag, 15. Januar 2017, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball-Story - Aktuelle Reportage Biathlon: Weltcup in Ruhpolding - Aktueller Bericht Ski Alpin: Weltcup der Herren - Zusammenfassung aus Wengen Eishockey: DEL, 38. Spieltag - Bremerhaven - Berlin



Sonntag, 15. Januar 2017, 0.20 Uhr



Peter Hahne



Thema: Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen - Was man aus Scheitern lernen kann



Gäste: Sergej Evljuskin, wäre eigentlich Fußball-Weltmeister Katja Kraus, Fußball-Europameisterin und Managerin



