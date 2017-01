Haben Sie heute schon gelogen? Viele Deutsche glauben, dass sich Lügen im Job bezahlt macht. So ganz falsch ist das leider nicht.

"I did not have sexual relations with that woman." Berühmtes Zitat eines ehemaligen US-Präsidenten - leider komplett gelogen. Genauso wie die Aussage, dass die Essener SPD-Politikerin Petra Hinz Juristin sei. Genauso gelogen ist, wenn die Kollegin sagt, dass sie die Präsentation "wirklich gerne übernimmt" oder der Kollege, dass ihm Überstunden nichts ausmachen. Menschen lügen. Immer und völlig unabhängig davon, was sie ihren Kindern beibringen.

Drei Lügen in zehn Minuten

Gerald Jellison von der Universität von South Carolina hat herausgefunden, dass wir durchschnittlich alle acht Minuten belogen werden. In einem zehnminütigen Gespräch lügen wir sogar bis zu drei Mal. Dabei handelt es sich jedoch mehr um kleine Flunkereien als um die großen Lügengebilde. Wir machen uns größer, Probleme kleiner, sagen "gerne", wenn wir "niemals!" meinen oder behaupten, wir hätten keine Zeit.

Gerade im Berufsleben greifen die Deutschen zu kleinen Unwahrheiten und großen Lügen, wie eine aktuelle GfK-Umfrage zeigt. Demnach ...

