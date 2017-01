Der designierte US-Präsident Donald Trump bleibt Details zum Konjunkturprogramm bei seiner Pressekonferenz schuldig. Die Aktienmärkte reagieren verunsichert, der sichere Hafen Gold steigt auf ein Acht-Wochen-Hoch.

Wachsende Zweifel an einem bevorstehenden US-Wirtschaftsboom haben den Dollar und die internationalen Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Anleger seien von der ersten Pressekonferenz Donald Trumps seit seiner Wahl zum US-Präsidenten enttäuscht, sagte BayernLB-Analyst Norbert Wuthe. "Infrastrukturmaßnahmen, Deregulierung, Steuerreform und so weiter - nahezu keine der vielen im Wahlkampf geäußerten Ideen zur Stimulierung der Wirtschaft fanden mehr Erwähnung."

Der Dax verlor daraufhin 0,6 Prozent auf 11.580 Punkte und der EuroStoxx50 büßte 0,2 Prozent auf 3301 Zähler ein. Damit lagen sie aber immer noch jeweils rund zehn Prozent über ihrem Niveau, auf dem sie vor dem US-Präsidentenwahl im November standen. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt und der Anfang des Jahres auf ein 14-Jahres-Hoch von 103,82 Punkten gestiegen war, verlor ein Prozent auf 100,78 Zähler. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um etwa einen US-Cent auf 1,0679 Dollar.

Michael McCarthy, Chef-Anlagestratege des Online-Brokers CMC Markets, kritisierte ...

