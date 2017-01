Washington - In den USA haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weniger als erwartet zugelegt. Sie seien um 10'000 auf 247'000 Anträge gestiegen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten 255'000 Anträge erwartet. Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt fiel um 1750 auf 256'500 Anträge.

