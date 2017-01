Die Pressekonferenz von Donald Trump ist auch an den Devisenmärkten nicht spurlos vorüber gegangen. Verlierer auf der ganzen Linie: Der US-Dollar. Laut Frank Wiedemann von Flatex überwiegt derzeit die Unsicherheit. Das spiegele sich auch in der größeren Schwankungsbreite in den Währungen seit der US Wahl wider. Außerdem blickt der Experte auf die Entwicklungen bei den Rohstoffwährungen. Auf welche Währungspaare Anleger genauer achten sollten, erfahren Sie im folgenden Interview.