Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will die Wähler bei der Bundestagswahl mit härteren Sicherheitsgesetzen und höheren Lasten für Wohlhabende mobilisieren. "Einen schwachen Staat können sich nur Reiche leisten", sagte Fraktionschef Thomas Oppermann zum Auftakt der Fraktions-Klausurtagung am Donnerstag in Berlin.

Mehr Sicherheit soll es in Zeiten des islamistischen Terrors durch härtere Bandagen gegen sogenannte ausländische Gefährder wie den Tunesier Anis Amri geben, der den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübt hatte. Solche Gefährder sollen künftig bis zu ihrer Abschiebung in Haft genommen werden dürfen.

Mehr soziale Gerechtigkeit soll es durch die Abschaffung der Abgeltungssteuer geben, die Zins- und Kapitalgewinne mit 25 Prozent schwächer besteuert als Einkommen aus Arbeit. In der Wählergunst punkten will die SPD auch durch schärfere Regeln für die Bezahlung von Managern und Vorständen. "Da ist Maß und Mitte verloren gegangen", kritisierte Oppermann die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte.

Die Partei schlägt deshalb vor, die steuerliche Absetzbarkeit von variablen Vorstands- und Managergehaltsbestandteilen auf maximal 500.000 Euro pro Jahr zu begrenzen. Darüber liegende Boni muss das Unternehmen aus seinem Gewinn nach Steuern leisten. Außerdem soll ein Maximalverhältnis zwischen der Vergütung von Vorständen und dem durchschnittlichen Gehalt ihrer Arbeitnehmer festgeschrieben werden. Darüber hinaus will die SPD gesetzlich regeln, wie Bonuszahlungen bei Managementversagen zurückgeholt werden können.

Nach Oppermanns Worten will die SPD beide Vorhaben noch vor dem Ende der Legislaturperiode umsetzen. Allerdings ist fraglich, ob mit CDU und CSU dazu im sukzessive beginnenden Wahlkampf noch ein Kompromiss erreicht werden kann. Für den Fall, dass nicht, wollen die Genossen mit den Themen in den Wahlkampf ziehen.

Oppermann kündigte zum Auftakt der Klausurtagung gleichzeitig an, dass die SPD die 6 Milliarden Euro Überschuss, die der Bund im vergangenen Jahr erwirtschaftete, nicht wie Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in die Tilgung der Schulden stecken will, sondern in Infrastruktur und Bildung. "Für uns haben Investitionen Vorrang", betonte der Fraktionsvorsitzende.

January 12, 2017

