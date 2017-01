Kopenhagen - Die Kernfrage im Jahre 2017 wird die Entwicklung des US-Dollars sein. Denn eine Währung, die im Laufe des letzten Jahres um 20 Prozent aufgewertet hat, wird eine Reaktion hervorrufen. Es ist zu erwarten, dass die neue US-Regierung sich des 20-jährigen Dogmas entledigt, dass ein starker Dollar im Interesse der USA sei.

Willkommen im Jahr 2017 und bei der Trumpmania, einer Welt, in der unschematische Tweets das Tagesgeschehen in den USA bestimmen und unorthodoxes Verhalten im Trend ist. Nach all dem Rätselraten über Donald Trump und seinen neuen Politiken, bleiben die Kernfragen dieselben:

In welche Richtung entwickelt sich der US-Dollar? Wohin geht die Reise für Chinas Währung und das Wachstum im Jahr 2017? Bedeutet der Doppelschlag aus Brexit und Trump, das Ende eines Zyklus, oder der Beginn von etwas Neuem?

Welche ist die wichtigste dieser drei Fragen? Ganz klar die Frage nach der Richtung des US-Dollars. Wir haben eine derart vereinfachte Wirtschaftswelt und einen globalisierten Markt, dass der Dollar für mehr als 75 Prozent der Transaktionen weltweit verantwortlich ist.

Wenn also der US-Dollar, wie gegenwärtig, aufs Jahr hochgerechnet um über 20 Prozent aufwertet, dann folgt auf die "Aktion" eine "Reaktion". Diese Reaktion sollte zu einer signifikanten Wachstumsverlangsamung in den USA führen, ausgelöst durch höher als erwartete Zinsen (welche die Potenzialwachstumsraten schmälern) und indirekt auch das Wachstum der Weltwirtschaft reduzieren, da mehr als die Hälfte aller internationaler Schuldtitel auf den Dollar lauten. Das führt dazu, dass es Schwellenländern immer schwerer fällt, die enormen Schulden in Dollar zurückzuzahlen.

Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern haben sich von ausländischen Banken circa 3,6 Billionen USD geliehen. 50 Prozent des Gesamtbetrags entfallen auf Betriebe in China. Somit sind die Fragestellungen eins und zwei eng miteinander verbunden.

Das Risiko einer Rezession nimmt zu. Meine guten Freunde bei der Nedbank, Südafrika, Neels Heyneke und Mehul ...

