Berlin / Wiesbaden - Die deutsche Wirtschaft wächst so stark wie zuletzt vor fünf Jahren - und spült Milliarden in die öffentlichen Kassen. Davon profitiert neben Ländern, Gemeinden und Sozialkassen vor allem der Bund, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin berichtete.

Prompt weckte der Überschuss des Bundes Begehrlichkeiten: Während Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit dem Plus von 6,2 Milliarden Euro Schulden abbauen will, pocht der Koalitionspartner SPD auf zusätzliche Investitionen und - wie auch CSU-Politiker und Ökonomen - auf Entlastungen der Bürger.

Privater Konsum als Stütze

Unter dem Strich legte Europas grösste Volkswirtschaft 2016 nach vorläufigen Zahlen der Statistiker um 1,9 Prozent zu. Als entscheidende konjunkturelle Stütze - mit mehr als der Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung - erwies sich abermals der Konsum der privaten Haushalte, der 2016 wie im Vorjahr um 2,0 Prozent zulegte. Vielen Verbrauchern sitzt das Geld locker, weil Sparen kaum noch mit Zinsen belohnt wird. Die niedrige Inflation erhöht die Kaufkraft zusätzlich - auch wenn die Teuerung im Dezember wegen gestiegener Energiepreise anzog.

Dank der robusten Konjunktur, florierender Einnahmen und der rückläufigen Arbeitslosigkeit kann der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...