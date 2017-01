New York - Die an Enttäuschungen reiche Rede des künftigen US-Präsidenten Donald Trump wirkt an der Wall Street noch negativ nach. Alle wichtigen Aktienindizes gerieten am Donnerstag unter Druck.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,78 Prozent auf 19'799,27 Punkte und entfernte sich damit deutlich von der zuvor noch nie erreichten Marke von 20'000 Punkten. ...

