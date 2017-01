NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Fiat Chrysler sind am Donnerstag in New York um 10,10 Prozent auf 9,97 US-Dollar abgesackt. Damit fielen sie auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar zurück. Händlern zufolge beschuldigt die US-Umweltbehörde EPA den Autobauer, in rund 100 000 Diesel-Autos Manipulations-Software eingesetzt zu haben.

Die EPA hatte zuvor für 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine Mitteilung zu einem "bedeutenden" Autobauer angekündigt. Daraufhin waren weltweit Branchenwerte unter Druck geraten./la/he

ISIN NL0010877643

AXC0194 2017-01-12/16:49