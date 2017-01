Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In der Großen Koalition ist ein Streit über die Verwendung der Budgetüberschüsse von 6,2 Milliarden Euro entbrannt, die Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für 2016 verbuchen kann. Während Schäuble damit Schulden tilgen will, fordert die SPD mehr Mittel für Investitionen, und aus der CSU kommt die Forderung nach schnellen Steuersenkungen.

Der Unions-Budgetsprecher Eckhardt Rehberg (CDU) wies beide Forderungen aber kategorisch zurück. "Der SPD fallen nur Ideen zum weiteren Geldausgeben ein", monierte er. Dabei investiere der Bund in diesem Jahr bereits den Rekordbetrag von 36 Milliarden Euro und entlaste Länder und Kommunen in nie dagewesener Höhe. "Die SPD muss begreifen, dass mehr Investitionen nichts bringen, weil bei allen staatlichen Ebenen die Planungskapazitäten erreicht sind", forderte Rehberg.

Dies zeige sich drastisch in schleppenden Mittelabflüssen beim Kommunalinvestitionsförderungsfonds: Von 7 Milliarden Euro, die unter anderem zur Sanierung kommunaler Bildungseinrichtungen genutzt werden könnten, seien im Jahr 2016 gerade einmal 146 Millionen Euro abgeflossen, rechnete Rehberg vor. "Mit einmaligen Jahresüberschüssen kann man auch keine Steuersenkungen finanzieren, die zu dauerhaften und strukturellen Mindereinnahmen führen", betonte der CDU-Politiker zudem.

Oppermann will Investitionen Vorrang geben

Schäuble hatte erklärt, der Überschuss sei "auch ein Ergebnis besonderer Umstände, etwa bei den Zinsausgaben", und angekündigt, er werde dem Bundestag daher vorschlagen, den Überschuss zur Schuldentilgung einzusetzen. Dies stärke die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann kündigte zu Beginn einer Klausurtagung der sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten aber an, die SPD wolle die 6 Milliarden Euro nicht wie Schäuble in die Tilgung der Schulden stecken, sondern in Infrastruktur und Bildung. "Für uns haben Investitionen Vorrang", erklärte der Fraktionschef. Zuvor hatte Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) der Bild-Zeitung gesagt, angesichts der niedrigen Zinsen und einer steigenden Inflation "braucht es jetzt rasch Steuersenkungen".

Es ist das dritte Jahr in Folge ohne eine Neuverschuldung des Bundes. Die Schulden des Bundes betragen derzeit aber noch 1,273 Billionen Euro. Eine Tilgung durch Haushaltsüberschüsse war jedoch wegen der Kosten der Flüchtlingskrise ausgesetzt worden.

