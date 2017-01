Der Euro hat am Donnerstag im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter im Plus notiert. Gegen 16.25 Uhr wurde er bei 1,0673 Dollar gehandelt, nachdem er in der Früh noch bei 1,0628 Dollar gestanden war.In der Spitze ist der Euro bis auf 1,0685 Dollar gestiegen. Damit erreichte er den höchsten Stand seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...